“ამას არ დაგივიწყებთ!” – ვენესუელელების მადლობა საქართველოს “ტვიტერზე”

ვენესუელელები და სხვები, რომლებიც ნიკოლას მადუროს მმართველობას ეწინააღმდეგებიან, საქართველოს მხარდაჭერისა და ქვეყნის დროებით პრეზიდენტად ხუან გუაიდოს აღიარებისათვის მადლობას უხდიან.

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადების ქვეშ, რომელიც მან “ტვიტერზე” გაავრცელა, არაერთი კომენტარი დაიწერა, რომლებითაც ვენესუელელები თბილისის მიმართ მადლიერებას გამოხატავენ. ზოგიერთი მათგანი კი ხაზს უსვამს, რომ წინააღმდეგნი არიან მადუროს ხელისუფლების პირობებში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიათა დამოუკიდებლობის აღიარებისა.

Thank you Georgia. For your support to the venezuelan people on their fight to regain freedom and democracy.

This will NOT be forgotten

🇬🇪❤️🇻🇪

— Wil Alcántara 🇻🇪🥑 (@WilmerDAB) January 23, 2019