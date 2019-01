ტრამპმა ვენესუელაში ოპოზიციის ლიდერი გუაიდო პრეზიდენტად აღიარა

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვენესუელის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტი, ოპოზიციის ლიდერი ხუან გუაიდო ოფიციალურად აღიარა ვენესუელის დროებით პრეზიდენტად.

გუაიდომ 23 იანვარს გამოაცხადა თავი პრეზიდენტად.

ამჟამად ქვეყნის დედაქალაქ კარაკასსა და სხვა ქალაქებშიც დემონსტრაციები მიმდინარეობს. დაპირისპირებების შედეგად ოთხი ადამიანია დაღუპული.

აშშ-ის მთავრობა აქამდეც მიანიშნა გუაიდოს მხარდაჭერაზე და მადუროს წასვლისკენ მოუწოდა. კარაკასსა და ვაშინგტონს შორის დაძაბულობა თანდათან ძლიერდებოდა.

2013 წელს გაპრეზიდენტების შემდეგ მადუროს ადანაშაულებენ ადამიანის უფლებების დარღვევაში. ქვეყანა ეკონომიკურ კრიზისშია. ბოლო არჩევნებს, რომლის შედეგადაც მადურო ქვეყნის მმართველად დარჩა, გაყალბებულად მიიჩნევენ.

President @realDonaldTrump has officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela.

— The White House (@WhiteHouse) January 23, 2019