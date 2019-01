ექსკავატორის მძღოლმა ახალაშენებული სასტუმროს კარი შეანგრია ▶︎ ვიდეო

ტვიტერზე გავრცელდა ვიდეო, სადაც ჩანს, როგორ ანგრევს ლივერპულში ექსკავატორის მძღოლი ახალაშენებული სასტუმრო Travelodge-ის ჰოლს. ბრიტანული მედიის ინფორმაციით, მძღოლის გაბრაზება ხელფასთან დაკავშირებულმა დავამ გამოიწვია. მძღოლი მიიჩნევდა, რომ დამსაქმებლებმა მას კუთვნილი ხელფასი სრულად არ აუანაზღაურეს.

ამჟამად მძღოლს პოლიცია ეძებს. Independent-ის ინფორმაციით, ანაზღაურების სახით მძღოლი 600 ფუნტს ითხოვდა. დამსაქმებელ კომპანიას კომენტარი არ გაუკეთებია.

ვიდეოში ისმის სხვა მუშების ხმაც, რომლებიც მის შეჩერებას ცდილობენ. ერთ-ერთი მათგანი უყვირის, რომ თანხას თავისი ჯიბიდან გადაუხდის თუ ექსკავატორს შეაჩერებს.

I was on that job an was supposed to get paid the Friday before Xmas, could have been skint for all they knew, never got my money until the 2nd week of January, only a matter of time before something like this happened 🤷🏻‍♂️😂 pic.twitter.com/WvQ91aRRgL

— Joe fearon (@joefblue) January 21, 2019