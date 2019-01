საფრანგეთის ლიონის უნივერსიტეტში ძლიერი აფეთქება მოხდა, გაჩნდა ხანძარიც

საფრანგეთში, ლიონის უნივერსიტეტის სამეცნიერო კამპუსში ძლიერი აფეთქება მოხდა. ამის შესახებ ინფორმაციას Associated Press ქვეყნის ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით ავრცელებს.

შემთხვევის შედეგად სამი ადამიანი მსუბუქად დაშავდა.

გამოცემის ცნობით, აფეთქება შენობის სახურავზე, დღეს, 17 იანვარს, სამშენებლო სამუშაოებისას მოხდა და “შემთხვევითი” იყო. ადგილზე გაჩნდა ხანძარიც.

ლიონის უნივერსიტეტი ცენტრალური საფრანგეთის ქალაქ ვილერბანში მდებარეობს. ქალაქის ხელმძღვანელობამ “ტვიტერზე” დაწერა, რომ ტერიტორიიდან მოქალაქეები გაიყვანეს. ადგილზე სახანძრო ბრიგადები მუშაობენ.

კადრებზე, რომელიც სოციალურ მედიაში ვრცელდება, ძლიერი აფეთქებაა აღბეჭდილი მას შემდეგ, რაც შენობის სახურავზე ცეცხლი უკვე მოდებულია.

Now: Huge explosion and fire at one of the University of #Lyon‘s campuses. People are being urged to avoid the area. pic.twitter.com/L5kNBrohjZ

