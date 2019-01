ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოს უსამძიმრებს

ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ლინას ლინკევიჩუსი საქართველოს უსამძიმრებს. დიდ დიღომში მომხდარ აფეთქებას მინისტრი თვითერზე გავრცელებული განცხადებით ეხმიანება.

“მთელი გულით თანავუგრძნობთ ქართველ ხალხს თბილისში მომხდარი გაზის სასიკვდილო აფეთქების გამო. ვუსამძიმრებთ გარდაცვლილთა ახლობლებს, დაშავებულებს კი სწრაფ გამოჯანმრთელებას ვუსურვებთ,” – წერს ლინას ლინკევიჩუსი.

Our profound sympathies go out to the people of #Georgia following deadly gas explosion in Tbilisi. Deepest condolences to the loved ones of the victims, full and speedy recovery to all the injured. @DZalkaliani

