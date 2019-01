ტრამპი თურქეთს “ეკონომიკური განადგურებით” ემუქრება

ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თურქეთს დაემუქრა. იმ შემთხვევაში, თუ თურქეთი სირიაში ქურთ მებრძოლებს შეუტევს, აშშ თურქეთს “ეკონომიკურად გაანადგურებს”. ამის შესახებ ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა.

დონალ ტრამპი ასევე წერს, რომ მას არ სურს, ქურთებმა პროვოცირება გაუწიონ თურქეთს.

“რუსეთმა, ირანმა და სირიამ დიდი სარგებელი ნახეს აშშ-ის ხანგრძლივი პოლიტიკის შედეგად, რომლის მიზანი იყო სირიაში ISIS-ის განადგურება. სარგებელი ჩვენც ვნახეთ, მაგრამ დროა, ჩვენი სამხედროები სახლში დაბრუნდნენ. უნდა დასრულდეს დაუსრულებელი ომი!” – წერს ტრამპი. თუმცა აშშ-ის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ნებისმიერ ტერორისტულ საფრთხეს ახლომდებარე სამხედრო ბაზიდან უპასუხებს.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone….

….Likewise, do not want the Kurds to provoke Turkey. Russia, Iran and Syria have been the biggest beneficiaries of the long term U.S. policy of destroying ISIS in Syria – natural enemies. We also benefit but it is now time to bring our troops back home. Stop the ENDLESS WARS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2019