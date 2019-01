ფილმ “ჩიტის ყუთით” შთაგონებული თვალახვეული მძღოლი ავტოკატასტროფაში მოყვა

გამოშვების პირველივე კვირაში “ჩიტის ყუთი” ლეგალურად ნეტფლიქსის 45-მა მილიონმა მაყურებელმა ნახა.

წინა კვირას, — მას შემდეგ, რაც ფილმით შთაგონებულმა მაყურებელმა მასობრივად დაიწყო ყოველდღიური საქმეების თვალახვეულად კეთება “ჩელენჯის” (გამოწვევის) გამო, ნეტქლიქსმა მაყურებლები გააფრთხილა, ასეთ გამოწვევებში მონაწილეობას ნუ მიიღებთო.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.

— Netflix US (@netflix) January 2, 2019