ათობით ათასიანი პროტესტი ბერლინში რასიზმს, ქსენოფობიასა და ულრტრამემარჯვენეებს

ბერლინის ქუჩებში ქსენოფობიის, რასიზმის, ჰომოფობიისა და გერმანიაში ულტრამემარჯვენეთა გაძლიერების წინააღმდეგ ათობით ათასი ადამიანი გამოვიდა. მოქალაქეები გერმანიის დედაქალაქში ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილიდან ჩავიდნენ. დემონსტრანტთა რაოდენობა იმაზე ბევრად მეტი აღმოჩნდა, ვიდრე ორგანიზატორები ელოდნენ.

Reuters-ის ცნობით, ადამიანის უფლებადამცველი ორგანიზაციების, პროფკავშირებისა და სხვათა მიერ ორგანიზებული შეკრების მონაწილეებს სხვადასხვა შინაარსის პლაკატები ეჭირათ, რომლებზეც დატანილი იყო მოწოდებები: “ვაშენოთ ხიდები და არა კედლები”, “ერთად რასიზმის წინააღმდეგ”, “ჩვენ ვართ განუყოფელნი – ღია და თავისუფალი საზოგადოება”. აქციის მონაწილეთა ნაწილი შემოდგომის ცხელ დღეს პოპ მუსიკის ფონზეც ცეკვავდა.

Wow! So proud of #Berlin today, incl. family & many friends, who came out in force against racism! #Unteilbar pic.twitter.com/FdhkP8cPqM

