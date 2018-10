ტრამპის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში საქართველოში ჩამოდის

ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯონ ბოლტონი რუსეთს, აზერბაიჯანს, სომხეთსა და საქართველოს ეწვევა. მისი ვიზიტი 20 ოქტომბერს დაიწყება. ამის შესახებ ბოლტონმა ტვიტერზე, პირად ოფიციალურ გვერდზე დაწერა.

“შევხვდები ჩემს კოლეგებსა და სხვა მაღალი თანამდებობის პირებს, რათა განვიხილო ამერიკის ინტერესები უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე” – წერს ბოლტონი.

On October 20th I’ll be travelling to Russia, Azerbaijan, Armenia, and Georgia to meet with my counterparts and other senior officials to advance American interests on a range of security issues.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) October 11, 2018