“ეს ღამის კოშმარს ჰგავს” – ქარიშხალი, ნგრევა და მსხვერპლი აშშ-ში

“ეს ყველაფერი ღამის კოშმარს ჰგავს. სურათებს რომ ვუყურებ, ვფიქრობ, არ არსებობს სახლი, რომელიც ქალაქში [მთელი] დარჩა”, – უთხრა Mexico Beach-ის ქალაქის საბჭოს წევრმა ლინდა ალბრეთმა მედიას. სამაშველო ჯგუფის წევრმა კი სტიქიის არეალი “ომის ზონას” შეადარა.

Aerial view of catastrophic damage to Mexico Beach, Florida. The town took a direct hit by Hurricane #Michael on Wednesday. A devastating category 4 hurricane with winds of 155 mph. Nearly a category 5. pic.twitter.com/VaVBLmum0W



ბოლო მონაცემებით, ქარიშხალ “მაიკლს” ორი ადამიანი შეეწირა. ჯორჯიას შტატში, ერთ-ერთ დასახლებაში, გოგონას თავში სახურავიდან მოგლეჯილი მეტალის ნაჭერი დაეცა და დაიღუპა. ფლორიდის ქალაქ გრინსბოროში კი ხე სახლს დაეცა, რამაც შიგნით მყოფი კაცის სიცოცხლე შეიწირა. ამერიკულ მედიაში ვრცელდება არაერთი ისტორია ადამიანებისა, რომლებიც საკუთარ ახლობლებს ამ დრომდე ვერ პოულობენ.

ABC -ს ცნობით, 922 000-ს სცდება სახლებისა და დაწესებულებების რაოდენობა ფლორიდაში, ალაბამაში, ჯორჯიაში, სამხრეთ და ჩრდილოეთ კაროლინაში, რომელთაც ელექტროენერგია არ მიეწოდებათ. ჩრდილოეთ კაროლინას გარდა ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ შტატში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული.

“We don’t know where we’re stepping, but we could not leave these people on the roof.”

These family members courageously took it upon themselves to rescue others stranded on a roof after the eye of #HurricaneMichael passed. https://t.co/svXxqblTQh pic.twitter.com/QOZSQHkooO

