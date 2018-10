ერევანში მიმდინარეობს დემონსტრაცია ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნით

სომხეთის პრემიერ-მინისტრა ნიკოლ ფაშინიანმა მოსახლეობას მოუწოდა, ერევანში პარლამენტის შენობასთან შეიკრიბნონ და მოითხოვონ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები.

სომხეთის პარლამენტი 2 ოქტომბრის საღამოს სპეციალურ სხდომაზე შეიკრიბა, რათა მიეღოთ ცვლილება, რომელიც ფაშინიანს არ აძლევს ნებას, 2018 წლის ბოლომდე ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ჩაატაროს.

ფაშინიანმა მხარდამჭერებს ფეისბუკის საშუალებით მოუწოდა, გამოვიდნენ პარლამენტთან და ვადამდელი არჩევნები მოითხოვონ. დეპუტატებს კი ურჩია, ნუ დაუჭერენ მხარს ამ “კონტრრევოლუციურ” კანონპროექტს.

თუმცა პარლამენტმა ეს კანონი მაინც მიიღო 67 ხმით.

როგორც ადგილობრივი გამოცემა EVN Report წერს, პოლიტიკური პარტიები “სომხეთის რევოლუციური ფედერაცია — დაშნაკცუთიუნი” და ბიზნესმენი გაგიკ წარუკიანის “აყვავებული სომხეთი”, რომლებიც ე.წ “ხავერდოვანი რევოლუციის” შემდეგ ფაშინიანს გვერდით ამოუდგნენ, კვლავ ყოფილ მმართველ პარტიას, რესპუბლიკურ პარტიას უჭერენ მხარს.

ფაშინიანს, რომელსაც პარლამენტში თავისი მხარდამჭერების სიმრავლე სჭირდება, სურს, რომ არჩევნები დეკემბერში გაიმართოს.

Right now in #Yerevan after PM Pashinyan calls ppl to parliament following a controversial bill pushed through parliament by opposing forces abt rules of procedure #Armenia pic.twitter.com/WQjvXYCcNB

— EVN Report (@evn_report) October 2, 2018