ახალი ზელანდიის პრემიერი UN-ის გენერალურ ასამბლეას პატარა შვილთან ერთად ესწრება

ახალი ზელანდიის პრემიერ-მინისტრი ჯასინდა არდერნი პირველი ქალია მსოფლიო ლიდერებს შორის, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის შეხვედრას ახალშობილ შვილთან ერთად დაესწრო.

The Guardian-ის ინფორმაციით, გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე არდერნი შვილთან ერთად ორშაბათს საღამოს შენიშნეს. სიტყვით გამოსვლამდე ახალი ზელანდიის პრემიერ-მინისტრი სამი თვის შვილს ართობდა, მისი სიტყვით გამოსვლის დროს კი ბავშვზე ზრუნვა მისმა პარტნიორმა ითავა.

არდერნს ბავშვი 21 ივლისს შეეძინა და მშობიარობიდან 6 კვირაში დეკრეტული შვებულებიდან დაუბრუნდა. პრემიერ-მინისტრს შვილი ბუნებრივ კვებაზე ჰყავს, რის გამოც 6-დღიანი მოგზაურობისას ბავშვის ახალი ზელანდიიდან ნიუ იორკში წაყვანა მოუხდა.

ახალი ზელანდიის პრემიერ-მინისტრის დელეგაციას ძიძაც ახლავს, რომლის მგზავრობის ხარჯები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ჯასინდა არდერნის პარტნიორი კლარკ გეიფორდი კი საკუთარი ხარჯებით იმყოფება ნიუ იორკში. როგორც The Guardian წერს, არდერნის პარტნიორს ასამბლეის ფარგლებში სულ რამდენიმე შეხვედრაზე დასწრება შეუძლია, შესაბამისად, ის უმეტეს დროს ბავშვზე ზრუნვაში გაატარებს.

აკრედიტაციაზე, რომელიც პრემიერის ბავშვისთვის დაბეჭდეს, წერია “ახალი ზელანდია, პირველი ბავშვი”.

Because everyone on twitter’s been asking to see Neve’s UN id, staff here whipped one up.

I wish I could have captured the startled look on a Japanese delegation inside UN yesterday who walked into a meeting room in the middle of a nappy change.

Great yarn for her 21st. pic.twitter.com/838BI96VYX

— Clarke Gayford (@NZClarke) September 24, 2018