ბოლივუდის მსახიობი ქართველ მესაზღვრეს რასიზმში ადანაშაულებს

ბოლივუდის ერთ-ერთი ცნობილი მსახიობი რიჩა ჩადჰა ქართველ მესაზღვრეს რასიზმში ადანაშაულებს. მსახიობი, რომელიც ქვეყანაში ინდურ-ამერიკული ტელესერიალის გადაღებების დროს იმყოფებოდა, ტვიტერზე წერს, რომ ქვეყნის გამშვებ პუნქტზე ის რასობრივი დისკრიმინაციის მსხვერპლი გახდა. მსახიობის განცხადება ინდურ მედიაში ფართოდ გაშუქდა.

and now… met a racist AF officer at the passport control,while exiting Georgia. Slammed my passport on the desk,twice… muttered under her breath in Georgian,yelled and asked me to hurry.Sad that people like her are the last ones we perhaps see on exiting the country…

— TheRichaChadha (@RichaChadha) September 20, 2018