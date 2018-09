“ვესტვორლდის” მე-3 სეზონში ითამაშებს აარონ პოლი “მძიმე დანაშაულიდან”

“ველური დასავლეთის სამყაროს” (“ვესტვორლდის”) მე-3 სეზონის ძირითადი მსახიობებს სიას შეემატა აარონ პოლი, რომელიც “მძიმე დანაშაულში” ერთ-ერთი მთავარი — ჯესი პინკმენის — როლის შემსრულებელია.

ინფორმაცია ამის შესახებ გაავრცელა Business Insider-მა.

მსახიობმა ეს ცნობა ტვიტერზე დაადასტურა:

I feel like I’m in a dream Dolores. Can you wake me up from this dream? #Westworld pic.twitter.com/tmjGQA2kq8

— Aaron Paul (@aaronpaul_8) September 13, 2018