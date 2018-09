ნუ დაანებებთ ერდოღანს, საქართველოში კანონის უზენაესობა დაასუსტოს – ჰარმსი IBSU-ზე

ევროპარლამენტის წევრი რებეკა ჰარმსი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს სოლიდარობას უცხადებს. ევროპარლამენტარმა “ტვიტერზე” IBSU-ს მხარდამჭერი პეტიცია გააზიარა და საზოგადოებას მოუწოდა, არ დაუშვან, რომ თურქეთის პრეზიდენტმა საქართველოში კანონის უზენაესობა შეზღუდოს.

“დადექით შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტთან ერთად! გთხოვთ, მოაწერეთ ხელი პეტიციას. ნუ მისცემთ უფლებას ერდოღანს, საქართველოში კანონის უზენაესობა დაასუსტოს!” – წერს ჰარმსი, რომელიც ევროპარლამენტში “მწვანეების ევროპული თავისუფალი ალიანსის” წევრია.

Stand for International Black Sea University! And please sign the petition. Don‘t allow Erdogan to weaken rule of law in #Georgia https://t.co/igsT2bDfdF

— Rebecca Harms (@RebHarms) September 6, 2018