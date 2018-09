იაპონიაში ტაიფუნს მსხვერპლი მოჰყვა

იაპონიაში ტაიფუნს მსხვერლი მოჰყვა, სულ მცირე, 300 ადამიანი კი დაშავდა. BBC წერს, რომ ბოლო 25 წლის განმავლობაში ასეთი მასშტაბის ტაიფუნი ქვეყანაში არ ყოფილა. ტაიფუნის გამო მატარებლებისა და გემების მოძრაობა შეჩრებულია.

ქალაქ ოსაკაში ყველა ფრენა გაუქმდა, ხოლო ქალაქის საერთაშორსო აეროპორტიდან მგზავრების ევაკუაცია განხორციელდა. BBC-ის ინფორმაციით, მილიონობით ოჯახს ელექტროენერგია არ მიეწოდება. ტაიფუნის გამო დახურულია სკოლები. სტიქიამ განსაკუთრებით ქალაქები კოიტო და ოსაკა დააზარალა.

Scenes of #Typhoon21 a.k.a. #TyphoonJebi, leaving destruction in its wake. The strongest typhoon to hit Japan in the last 25 years. pic.twitter.com/lT1vFLGIgK

