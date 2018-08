მასობრივი სროლა ფლორიდაში: ქალაქ ჯექსონვილში სავაჭრო ცენტრს თავს დაესხნენ

აშშ-ს შტატ ფლორიდაში, ქალაქ ჯექსონვილში სავაჭრო ცენტრს, სადაც ონლაინ თამაშების შეჯიბრი მიმდინარეობდა, თავს დაესხნენ. ამის შესახებ CNN წერს.

გამოცემის თანახმად, ჯერჯერობით უცნობია დაშავებულთა რიცხვი, თუმცა, წინასწარ ცნობით, სროლას მსხვერპლი მოჰყვა.

ქალაქის პოლიციის დეპარტამენტის ინფორმაციით, ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი უკვე ლიკვიდირებულია, თუმცა, არ არსებობს ცნობა იმის შესახებ, არის თუ არა მეორე თავმდამსმელიც. ინფორმაციას დეპარტამენტი თვითერზე ავრცელებს.

One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT

— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) August 26, 2018