მაიკ პენსი თურქეთს ტრამპის მკაცრი რეაგირებით აფრთხილებს

აშშ-ს ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის განცხადებით, თურქეთი კარგს იზამს, თუ ამერიკელ პასტორს გაათავისუფლებს. პენსის თქმით, პასტორი ენდრიუ ბრანსონი უდანაშაულოა და სამართლიანობა მოითხოვს, ის გათავისუფლდეს.

“პასტორი ენდრიუ ბრანსონი, რომელიც რომელიც თურქეთშია დაკავებული, უდანაშაულოა. თურქეთი კარგს იზამს, თუ ამ საკითხზე პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის რეაგირებას არ დაელოდება. ტრამპის რეაგირება კი უცხოეთში უსამართლოდ დაკავებული ამერიკელების სამშობლოში დაბრუნება იქნება,” – წერს პენსი “ტვიტერზე”

Pastor Andrew Brunson is an innocent man held in Turkey & justice demands that he be released. Turkey would do well not to test @POTUS Trump’s resolve to see Americans who are wrongfully imprisoned in foreign lands returned home to the United States.

— Vice President Mike Pence (@VP) August 15, 2018