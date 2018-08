ხომალდი, რომელიც მზესთან ყველაზე ახლოს უნდა მივიდეს, კოსმოსში გაუშვეს

კოსმოსურმა სააგენტომ ნასამ, დღეს 12 აგვისტოს ახალი მისია დაიწყო და კოსმოსში გაუშვა სატელიტი, რომელიც მზესთან ყველაზე ახლოს უნდა მივიდეს.

რაკეტა, რომელმაც კოსმოსში პარკერის მზის ხომალდი წაიღო, ფლორიდიდან გაუშვეს. ნასა ჯერ კიდევ გუშინ, 11 აგვისტოს გეგმავდა ხომალდის გაშვებას, თუმცა გუშინდელი მცდელობა ჩაიშალა.

3-2-1… and we have liftoff of Parker #SolarProbe atop @ULAlaunch’s #DeltaIV Heavy rocket. Tune in as we broadcast our mission to “touch” the Sun: https://t.co/T3F4bqeATB pic.twitter.com/Ah4023Vfvn

— NASA (@NASA) 12 August 2018