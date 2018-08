Bassiani-ის რეზიდენტები მოსკოვში დაუკრავენ

კლუბ Bassiani-ის რეზიდენტები მოსკოვში, Red Bull-ის მუსიკალური ფესიტვალის ფარგლებში დაუკრავენ. ამის შესახებ განცხადებას ფესტივალის ფეისბუკ გვერდზე ვკითხულობთ.

როგორც განცხადებაში წერია, კლუბის გუნდი, მის ერთ-ერთ დამფუძნებელთან, ზვიად გელბახიანთან ერთად ფესტივალზე იმისთვის ჩაფრინდება, რომ მათ “თბილისის ტექნო-წვეულებების თავისუფლებამოყვარული ატმოსფერო მოსკოვში გააცოცხლონ”.

ღონისძიების, აღწერაში ასევე ვკითხულობთ, 12-13 მაისს თბილისში კლუბ Bassiani-ის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე , სადაც ხაზგასმულია, რომ We Dance Together, We Fight Together! მოძრაობით თბილისელმა რეივერებმა მათი უფლებებისა და ღირსების დაცვა თამამად და ღიად მოითხოვეს.

მათივე თქმით, ფესტივალზე კლუბის რეზიდენტები: თორნიკე Kvanchi კვანჭიანი, დიტო Mercurrio ჩიქოვანი და ზუკა ბაბუნაშვილი,რომელიც მაყურებლის წინაშე ფსევდონიმით Zesknel წარსდგებიან.

ნეტგაზეთი კლუბ Bassiani-ის წარმომადგენელთა კომენტარებს მიღებისთანავე მოგაწვდით.