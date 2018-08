“სიკვდილი დიქტატორს!” – ანტისამთავრობო პროტესტის ახალი ტალღა ირანში

ირანში ანტისამთავრობო პროტესტის ახალი ტალღა აგორდა. დემონსტრაციებზე, რომლებიც მიმდინარე დღეებში 10 ქალაქს მოედო, მთავრობისა და ირანის სულიერი ლიდერების საწინააღმდეგო შეძახილებს სკანდირებენ. რამდენიმე ქალაქში აქციები პოლიციასთან შეტაკებაშიც გადაიზარდა.

საპროტესტო გამოსვლები ირანში 31 ივლისს დაიწყო. 1 თვის წინ მიმდინარე აქციების მსგავსად, უკმაყოფილო მოქალაქეები ამჯამადაც ეროვნული ვალუტის(რიალის) რეკორდულ ვარდნას, ინფლაციასა და უმუშევრობას აპროტესტებდნენ. თუმცა, პროცესებმა მალე ანტისამთავრობო შინაარსი შეიძინა. გამოსვლები დიდ ქალაქებშიც, მათ შორის, ისფაჰანში, შირაზსა და ქარაჟში მიმდინარეობს.

In #Isfahan protesters hurled rocks the the police. #IranProtests #Isfahan #Shiraz pic.twitter.com/bwAf7rcdSD

— RadioFarda (@RadioFarda_Eng) August 2, 2018