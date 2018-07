მარსზე თხევადი წყლის არსებობის დამადასტურებელი ნიშნები იპოვეს – BBC

BBC-ის ინფორმაციით, მარსზე თხევადი წლის არსებობის დამადასტურებელი ნიშნები იპოვეს. მეცნიერებს სჯერათ, რომ ეს ტბის ნაწილია, რომელიც წითელი პლანეტის სამხრეთ ნაწილის სიღრმეში მდებარეობდა და მისი სიგანე დაახლოებით 20 კმ იყო.

წინა კვლევისას მეცნიერებმა მარსის ზედაპირზე წყლის ნაკადის წყვეტილი სავარაუდო ნიშნები აღმოაჩინეს. მაგრამ ამ აღმოჩენით წითელ პლანეტაზე პირველად მუდმივი წყლის ნიშნები აღმოჩნდა.

პლანეტაზე ეს აღმოჩენა Express orbiter-ის მეშვეობით გახდა შესაძლებელი.

Until now evidence from the #Mars Express radar experiment MARSIS, the first radar sounder ever to orbit another planet, remained inconclusive. A new operating mode generating higher-quality data was needed to seek out better evidence for buried #water… pic.twitter.com/DMeGeMNeTX

— ESA Science (@esascience) July 25, 2018