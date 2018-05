1TV-ის წამყვანი ირაკლი აბსანძე ამბობს, რომ “ბასიანთან” პოლიციამ ტანსაცმელი შემოახია [ვიდეო]

ირაკლი აბსანძეს ბასიანთან ტანსაცმელი შემოახიეს

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტი ირაკლი აბსანძე ამბობს, რომ პოლიციამ კლუბ ბასიანთან ტანსაცმელი შემოახია. ამის შესახებ ტელეწამყვანმა ნეტგაზეთთან საუბარში განაცხადა. აბსანძის თქმით, ის კლუბში როგორც სტუმარი ისე მიდიოდა.

Posted by netgazeti.ge on Friday, May 11, 2018