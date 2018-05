“ის არ არის ჩვენი მეფე!” – პროტესტი პუტინის წინააღმდეგ და ასობით დაკავებული რუსეთში

რუსეთის მასშტაბით საპროტესტო აქციებზე დაკავებულთა რიცხვმა 1000-ს გადააჭარბა. დაპატიმრებულთა შორისაა ოპოზიციის ლიდერი ალექსეი ნავალნიც, რომლის ორგანიზებითაც დღეს, 5 მაისს, რუსეთის მეოთხე ვადით არჩეული პრეზიდენტის, ვლადიმერ პუტინის წინააღმდეგ მოსახლეობა ქვეყნის ათობით ქალაქში გამოვიდა.

“ის არ არის ჩვენი მეფე” – პროტესტი ამ სლოგანით რუსეთის 90 ქალაქში დაიგეგმა. პუტინის ინაუგურაციამდე 2 დღით ადრე მისი მმართველობის წინააღმდეგ აქციები სწორედ ალექსეი ნავალნის მიერ იყო ორგანიზებული. დემონსტრანტები სხვადასხვა შინაარსის პლაკატებით და შეძახილებით – “პუტინი ერის სირცხვილია”, “ის არ არის ჩვენი მეფე” – მოსკოვში, პეტერბურგსა და სხვა ქალაქებში მსვლელობებს აწყობდნენ. აქციებზე სანქცია შესაბამისი სამსახურების მხრიდან მხოლოდ 5 ქალაქში გაიცა.

პოლიციამ დემონსტარნტების დაპატიმრება საპროტესტო აქციების დაწყებიდან მალევე დაიწყო. ისინი აქტივისტებს დაშლისკენ მეგაფონებით მოუწოდებდნენ და შესაძლო ზომების შესახებ აფრთხილებდნენ. რადიო “თავისუფლების” ცნობით, მომიტინგეთა წინააღმდეგ სპეც. დანიშნულების რაზმის გარდა, პუტინის მხარდამჭერი პირები და კაზაკების ტრადიციულ ფორმებში ჩაცმული ადამიანები მოქმედებდნენ. თავად ალექსეი ნავალნი მოსკოვში, პუშკინის მოედანზე დააკავეს. CNN-ის ცნობით, აღნიშნულ მოედანზე ადგილობრივ ადმინისტრაციას აქციის ჩატარების სანქცია გაცემული არ ჰქონდა.

Video of Alexey @navalny being detained by police today in central #Moscow, #Russia: #RussiaProtests pic.twitter.com/xy2PSTF7g6

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) May 5, 2018