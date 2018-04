დიჯეი ავიჩი 28 წლის ასაკში გარდაიცვალა

ცნობილი შვედი დიჯეი და პროდიუსერი ტიმ ბერგლინგი, რომელსაც მსმენელი ავიჩის სახელით იცნობდა, 28 წლის ასაკში გარდაიცვალა.

ინფორმაციას BBC ტიმ ბერგლინგის ოფიციალურ წარმომადგენლებზე დაყრდნობით ავრცელებს.

როგორც ბრიტანული გამოცემა წერს, ჯერჯერობით უცნობია დიჯეი ავიჩის დაღუპვის მიზეზები.

დიჯეი ავიჩის გარდაცვალების გამო მწუხარებას გამოთქვამენ მისი კოლეგები და მეგობრები. პროდიუსერი, კელვინ ჰარისი უსამძიმრებს დაღუპულის ოჯახს და ტვიტერზე წერს, რომ ბერგლინგი უაღრესად ნიჭიერი ადამიანი იყო.

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x

my sincerest and most heartfelt condolences to the friends, fans and families of @Avicii :( Banter aside, nobody can deny what he has accomplished and done for modern dance music and im very proud of him.

— Goat lord (@deadmau5) April 20, 2018