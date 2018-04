ფიფამ რუსეთის მეზობელი ქვეყნების რაოდენობა საიტიდან წაშალა

მსოფლიო ფეხბურთის ორგანიზაციამ ოფიციალურ ვებ-გვერდზე 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელი ქვეყნის, რუსეთის დახასიათებიდან მეზობელი ქვეყნების რაოდენობა საერთოდ წაშალა. აქამდე ფიფას საიტზე ეწერა, რომ რუსეთის ფედერაციას 18 მეზობელი ქვეყანა ჰყავდა, ნაცვლად 16-სა.

ზემოხსენებული შეცდომა ფიფას ვებგვერდზე რადიო თავისუფლების ბრიუსელის ბიუროს კორესპონდენტმა რიკარდ იოზვიკმა აღმოაჩინა და ტვიტერზე გამოაქვეყნა. მას შემდეგ, რაც რიკარდმა მსოფლიო ფეხბურთის ორგანიზაციას შეტყობინება გაუგზავნა, ფიფას ოფიციალურმა ვებ-გვერდმა მალევე გამოასწორა შეცდომა და საერთოდ წაშალა რუსეთის მეზობლების რაოდენობა.

credit to @FIFAcom for answering. they just emailed me to say that they have contacted their colleagues at https://t.co/HFU0Ebxn6j to correct the mistake. #Russia has 16 neighbours, not 18. #Georgia.

