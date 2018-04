ფიფას ოფიციალური ვებგვერდის მიხედვით რუსეთს 16-ის ნაცვლად 18 მეზობელი ჰყავს

2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ოფიციალურ ვებგვერდზე მასპინძელი ქვეყნის დახასიათებაში წერია, რომ რუსეთს 18 მეზობელი ქვეყანა ჰყავს.

სინამდვილეში რუსეთს 16 მეზობელი ქვეყანა ჰყავს (იაპონიისა და აშშ-ს ჩათვლთ). 18 მეზობელი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ჩათვლით გამოდის, რომლის დმაოუკიდებლობასაც საქართველო და საერთაშორისო თანამეგობრობა არ აღიარებს.

ზემოხსენებული ინფორმაცია ფიფას ვებგვერდზე რადიო თავისუფლების ბრიუსელის ბიუროს კორესპონდენტმა რიკარდ იოზვიკმა აღმოაჩინა და ტვიტერზე გამოაქვეყნა.

Last time I checked, #Russia neighbors 16 countries. On the official @FIFAcom website it is stated that Russia has 18 neighbours. Is FIFA undermining the sovereignty and territorial integrity of #Georgia? did FIFA maybe count Abkhazia & South Ossetia as independent countries? pic.twitter.com/3Ch868Q5BI

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 20, 2018