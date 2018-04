აშშ-ში სამგზავრო თვითმფრინავის ძრავი ჰაერში აფეთქდა, არის მსხვერპლი

ტრაგიკული შემთხვევა მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სამგზავრო თვითმფრინავის ძრავი ჰაერში აფეთქდა, რამაც თვითმფრინავის კორპუსი დააზიანა. ბორტზე ამ დროს 143 მგზავრი და ეკიპაჟის 5 წევრი იმყოფებოდა. შემთხვევას ერთი ადამიანი ემსხვერპლა.

ავიაკომპანია Southwest-ის ბოინგ 737, რეისის ნომრით 1380, ნიუ-იორკიდან დალასის მიმართულებით მიფრინავდა, რა დროსაც აფეთქების ხმა გაისმა. როგორც თვითმხილველები ამბობენ, ძრავის მიერ დაზიანებული კორპუსიდან ერთი ადამიანი ვარდებოდა და მგზავრებმა გადაარჩინეს, თუმცა მან სერიოზული დაზიანებები მიიღო.

If this ends up being the opening scene to Final Destination 13, I’m going to be really salty. #Flight1380 pic.twitter.com/feK7cPZS70

— Matt Tranchin (@mtranchin) 17 April 2018