შესაძლო ქიმიური შეტევა სირიაში – ცნობები მოკლედ

სირიაში, აღმოსავლეთ ღუტას ანკლავის ქალაქ დუმაში მომხდარ სავარაუდო ქიმიურ თავდასხმას, ბოლო მონაცემებით, 40 ადამიანი ემსხვერპლა. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC და სხვა გამოცემები ადგილობრივ ექიმებსა და მოხალისეებზე დაყრდნობით ავრცელებენ.

სირიაში მოქმედი მოხალისეთა გაერთიანება “თეთრი ჩაფხუტები”, ისევე როგორც რამდენიმე სხვა ორგანიზაცია, ქიმიური იარაღის გამოყენებაში ასადის მთავრობას ადანაშაულებს. იგივე ბრალდება გაახმიანა აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმაც, რომელმაც 9 აპრილს აღნიშნა, რომ აშშ აღნიშნულს 48 საათში უპასუხებს.

რა ვიცით სირიაში მომხდარ შესაძლო ქიმიურ თავდასხმაზე? “ნეტგაზეთი” მომხდარზე ძირითად ცნობებს წარმოგიდგენთ:

რა მოხდა აღმოსავლეთ ღუტაში? – ცნობები შესაძლო თავდასხმაზე

პირველი ცნობები აღმოსავლეთ ღუტაში, ამბოხებულთა მიერ კონტროლირებად ქალაქ დუმაში მომხდარ შესაძლო ქიმიურ თავდასხმაზე სირიაში მოქმედმა მოხალისეთა გაერთიანებამ, “თეთრმა ჩაფხუტებმა” გაავრცელა. ორგანიზაციის ცნობით, სახელისუფლებლო ძალებმა ბარელის ბომბი ვერტმფრენიდან გადმოაგდეს.

“შაბათს, 7 აპრილს, 20:22-ზე ვეტმფრენიდან ბარელის ბომბი, რომელიც ქიმიურ ნივთიერებას შეიცავდა, დუმაში, აღოსავლეთ ღუტაში ჩამოაგდეს. 40 ადამიანი, მეტწილად ქალები და ბავშვები, დაიღუპნენ, ასობით ადამიანს კი სამედიცინო ცენტრებში უწევენ დახმარებას”, – დაწერა ორგანიზაციამ.

მალევე სოციალურ ქსელში მომხდარის ამსახველი ფოტო და ვიდეომასალა გავრცელდა. ერთ-ერთი ვიდეო, რომლის ავთენტურობა დაუდასტურებელია, ადგილობრივ აქტივისტებს ეკუთვნით.

*მასალა შეიცავს მძიმე კადრებს.

The first video for the massacre in #Douma by the Chemical weapons, 40 were killed and 500 still suffocating in bad medical circumstances. Assad attacking more than 100K civilians in Douma. pic.twitter.com/fA0uyRqhrp

— Asaad Hanna (@AsaadHannaa) April 7, 2018