ნიუ-იორკში „ტრამპ თაუერს“ ცეცხლი გაუჩნდა

BBC-ის ინფორმაციით, ნიუ-იორკში, „ტრამპ თაუერის“ 50-ე სართულზე ცეცხლი გაჩნდა, სადაც მაღალი რანგის ბინები და საოფისე ფართებია. სოციალურ ქსელებში ასევე ვრცელდება ფოტოები, რომლებზეც ხანძრისგან გამოწვეული ძლიერი კვამლია ნაჩვენები.

ნიუ-იორკის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის (NYFD) განცხადებით, რომ არა მათი სწრაფი რეაგირება, ერთი ადამიანი შესაძლოა სერიოზულად დაშავებულიყო.

დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ საცხოვრებელი სახლისა და ოფისის შენობები შეიცვალა. ამჟამად ის ვაშინგტონში იმყოფება.

თავად აშშ-ს პრეზიდენტი მომხდარს ტვიტერით გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ხანძარი უმნიშვნელო იყო, რადგან მისი „თაუერი“ კარგადაა აშენებული. დონალდ ტრამპმა სახანძრო-სამაშველო სამსახურს მადლობა გადაუხადა.

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2018