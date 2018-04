კანადაში ავარიას ჰოკეისტთა ახალგაზრდული გუნდის 14 წევრი ემსხვერპლა

კანადაში, სატვირთო და ყინულის ჰოკეის ახალგაზრდული გუნდის ავტობუსი შეეჯახნენ ერთმანეთს, რის შედეგადაც 14 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს.

ბრიტანული გამოცემის ინფორმაციით, HUMBOLDT BRONCOS-ის ავტობუსში სულ 28 ადამიანი იმყოფებოდა ავტობუსში. სპორტსმენების გარდა, დაიღუპა მათი გუნდის მძღოლიც.

ავტობუსში მყოფი 14 გადარჩენილი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, რომელთაგანაც სამის მდგომარეობა კრიტიკულია.

ტრაგედიას ტვიტერით გამოეხმაურა კანადის პრემიერ მინისტრი, ჯასტინ ტრიუდო, რომელმაც დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამძიმრა: “ვერ წარმოვიდგენ, რა არის ეს მათი მშობლებისთვის. ჩემი გული არის ყველასთან, ვინც ამ საშინელი ტრაგედიით დაზარალდა – როგორც ჰუმბოლდტის გუნდის მხარდამჭერებისთვის, ასევე მის ფარგლებს გარეთ.”

I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 7, 2018