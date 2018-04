მამა-შვილი სკრიპალების ცხოველები მათსავე სახლში დახოცილები იპოვეს

ზღვის ორი გოჭი და კატა, რომელიც მამა-შვილ სკრიპალებს ეკუთვნოდათ, ბრიტანულმა გამოძიებამ სკრიპალების სახლში დახოცილები იპოვა. ამის შესახებს CNN ბრიტანეთის სამართალდამცველებზე დაყრდნობით წერს.

როგორც გამოცემა წერს, ზღვის ორი გოჭი, რომლებიც სკრიპალების სახლში იპოვეს, სავარაუდოდ, დეჰიდრაციით (გაუწყლოვნება) დაიხოცნენ, მაშინ, როდესაც სახლში ნაპოვნი კატა, რომელიც იულია სკრიპალს ეკუთვნოდა, სტრესულ მდგომარეობაში იყო. ვეტერინარებს ცხოველის ტანჯვის თავიდან ასაცილებლად მისი ევთანაზია მოუხდათ.

სკრიპალების შინაურ ცხოველებზე საუბარი პირველად რუსეთის მხარემ დაიწყო, კერძოდ კი მაშინ, როდესაც რუსეთის საგარე საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა, მარია ზახაროვამ ოთხშაბათს განაცხადა:

“სად არიან ისინი [ცხოველები] ახლა? ბრიტანეთს ჩვენ ვეკითხებით, რა მდგომარეობაში არიან ახლა ცხოველები? ბოლოს და ბოლოს, ჩვენ თუ ცოცხალ ორგანიზმებზე ვსაუბრობთ, მაშინ იმ მომწამვლავ ბიოლოგიურ აგენტებს, რომელზეც ბრიტანული მხარე საუბრობს, მათზეც უნდა ემოქმედა”.



გარდა ამისა, ზახაროვამ პარასკევს ფეისბუკზე კიდევ ერთი განცხადება გაავრცელა, სადაც ბრიტანელი სამართალდამცველები “მნიშვნელოვანი თვითმხილველების” [ცხოველების] უგულებელყოფაში დაადანაშაულა.

ხუთშაბათს კი რუსეთის საელჩომ ბრიტანეთში ტვიტერზე დაწერა, რომ სკრიპალებს ზღვის ორი გოჭი და ერთი კატა ჰყავდათ და მათი მდგომარეობის შესახებ ცნობები მოითხოვა.

It turns out Sergey Skripal has two cats and two guinea pigs. Were they also poisoned? Where are they and how are they treated? Important questions for the investigation. Read our comment: https://t.co/T8vwYdz77A pic.twitter.com/J5w3Jpz2I0

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 5, 2018