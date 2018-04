კონორ მაკგრეგორი დააკავეს და ჩემპიონის ქამარი ჩამოართვეს

გარდიანის ინფორმაციით, შერეული საბრძოლო ხელოვნების მებრძოლი, კონორ მაკგრეგორი ბრუკლინში UFC-ის პრესკონფერენციაზე განხორციელებული თავდასხმისა და კულისებში ავტობუსის შუშის ჩამტვრევის გამო დააკავეს. ძალადობრივი ინციდენტის შედეგად, 29 წლის სპორტსმენი ნიუ იორკის პოლიციის დეპარტამენტში თავად გამოცხადდა და ბრალი აღიარა.

გუშინ TMZ-მა ტვიტერზე გაავრცელა ვიდეო, რომელზეც ჩანს, თუ როგორ დაესხა თავს კონორ მაკგრეგორი, რამდენიმე პირთან ერთად, ავტობუსს და სკამით შუშა ჩაამტვრია. პრესკონფერენციის შემდეგ ამ ავტობუსს სპორტსმენები გადაჰყავდა. გარდიანის ინფორმაციით, ჩამსხვრეული მინის ფრაგმენტებით რამდენიმე ადამიანი დაშავდა.

yoooooo… first time seeing this one. Conor has legit lost his mind. pic.twitter.com/XcLFd2FIMo

— caposa (@Grabaka_Hitman) April 5, 2018