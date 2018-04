კოსმოსური სადგური საქართველოს ასცდა

გამთენიისას, თბილისის დროით 04:15 საათზე, კონტროლდაკარგული კოსმოსური სადგური Tiangong-1 წყნარ ოკეანეში, უახლოესი დასახლებული პუნქტიდან მრავალი კილომეტრის მოშორებით ჩავარდა. შესაბამისად, ამ იშვიათი მოვლენის კადრებზე დაფიქსირება ვერანაირი მოწყობილობით მოხერხდა.

ჰარვარდის ასტროფიზიკის ცენტრის პროფესორ-ასტრონომის, ჯონათან მაკდოველის თქმით, კოსმოსური სადგურის ჩამოვარდნის ადგილიდან ყველაზე ახლოს კუნძული ტაიტი იყო.

NW of Tahiti – it managed to miss the ‘spacecraft graveyard’ which is further south! pic.twitter.com/Sj4e42O7Dc

— Jonathan McDowell (@planet4589) April 2, 2018