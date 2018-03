“დედამიწის საათი” – ეს მსოფლიოში უდიდესი გარემოსდაცვითი აქციაა, რომლის დროსაც მილიონობით ადამიანი ერთი საათით ელექტროენერგიის გამოყენებაზე უარს აცხადებს და ამით პლანეტის მწვანე და უსაფრთხო მომავლის მხარდაჭერას გამოხატავს. თიბისი უერთდება ამ აქციას! 24.03.2018, 8:30 PM #earthhour #earthhour2018

