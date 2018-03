ცნობილი ადამიანები, რომლებმაც ბოლო დღეებში Facebook-ი წაშალეს

#DeleteFacebook – ეს კამპანია მას შემდეგ დაიწყო, რაც კემბრიჯ ანალიტიკას სკანდალის შესახებ გახდა ცნობილი. ირკვევა, რომ ფეისბუკის მილიონობით მომხმარებლის პერსონალური მონაცემი უკანონოდ გამოიყენეს აშშ-ს საარჩევნო კამპანიაში ტრამპის სასარგებლოდ.

#DeleteFacebook – კამპანიის მონაწილეები სწორედ აღნიშნულს აპროტესტებენ ფეისბუქის ანგარიშის წაშლით. კამპანიას საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი ადამიანებიც შეუერთდნენ.

ილონ მასკი

კემბრიჯ ანალიტიკას სკანდალის აგორების შემდეგ ტვიტერის ერთ-ერთმა მომხმარებელმა ილონ მასკს მისი კომპანიების, Tesla-ს და SpaceX-ის ფეისბუქ ანგარიშების წაშლისაკენ მოუწოდა. რაზეც მასკმა უპასუხა, რომ მან არც კი იცოდა, თუ მისი კომპანიები ფეისბუკზე ოფიციალურად არსებობდნენ. პარასკევს მასკის ორივე კომპანია ფეისბუკიდან გაქრა.

შერი

ფეისბუკი წაშალა ცნობილმა მომღერალმაც. ამის შესახებ შერი ტვიტერზე წერს.

ბრაიან ექტონი

ექტონი WhatsApp-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელია. ეს კომპანია 2014 წელს ფეისბუკმა 16 მილიარდ დოლარად იყიდა. კემბრიჯ ანალიტიკას სკანდალის შემდეგ ფეისბუკის წაშლის კამპანიას ექტონიც შეუერთდა.

ტეა ლეონი

ფეისბუკს შლის ტეა ლეონიც. მიზეზად პერსონალური ინფორმაციასთან დაკავშირებულ სკანდალსა და დეზინფორმაციას ასახელებს, რომელიც მსახიობის ინფორმაციით, აშშ-ს საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიის დროს და მის შემდგომ ვრცელდებოდა ქსელში.

“იმედი მაქვს, რომ ფეისბუკი უკეთეს გზას იპოვის”, – წერს ლეონი.

ჯიმ ქერი

ცნობილმა მსახიობმა ფეისბუკი თებერვალში წაშალა. მეტიც, ჯიმ ქერის ცნობით, ის ფეისბუკის აქციებსაც ფლობდა, თუმცა გაყიდა. მიზეზად ქერიც აშშ-ს საარჩევნო კამპანიის დროს განვითარებულ მოვლენებს ასახელებს.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp

— Jim Carrey (@JimCarrey) February 6, 2018