ხანგრძილივი ავადმყოფობის შემდეგ, კენიაში ჩრდილოეთის თეთრი მარტორქის ბოლო მამრი ეგზემპლარი მოკვდა. ამის შესახებ BBC წერს.

მედიასაშუალების თანახმად, ექიმებმა მარტორქის ევთანაზიის გადაწყვეტილება ორშაბათს მას შემდეგ მიიღეს, რაც ბოლო დღეებში ცხოველის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ასაკის მატებასთან ერთად საგრძნობლად გაუარესდა. 45 წლის სუდანის გარდაცვალების შემდეგ მსოფლიოში მხოლოდ ორი თეთრი ჩრდილოეთის მარტორქა დარჩა, თუმცა ორივე მათგანი (სუდანის შვილი და მისი შვილიშვილი) მდედრია. ჯიშის გადარჩენა ინვიტრო (ხელოვნური) განაყოფიერების იმედზეა დარჩენილი.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1

