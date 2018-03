ხადიჯა ისმაილოვას გამგზავრების უფლება არ მისცეს თურქეთში, სადაც დედამისი გარდაიცვალა

გამომძიებელი ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა, რომელსაც შეწყალების შემდეგ ოფიციალური სტრუქტურები აზერბაიჯანიდან გასვლის უფლებას არ აძლევენ, ბოლო დღეების განმავლობაში თურქეთში, ანკარაში გამგზავრებას ითხოვდა, სადაც ხადიჯა ისმაილოვას დედას, ელმირა ისმაილოვას ოპერაცია უტარდებოდა. ელმირა ისმაილოვა ანკარის ერთ-ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში დღეს, 8 მარტს გარდაიცვალა.

ხადიჯა ისმაილოვა უკანასკნელი დღეების განმავლობაში ფეისბუკისა და ტვიტერის საკუთარ გვერდზე წერდა, რომ რამდენჯერმე მიმართა შესაბამის სტრუქტურებს თხოვნით, უფლება მიეცათ მისთვის, უკანანსკნელ დღეებში დედასთან ყოფილიყო.

I went to bailiff, explained that I need urgently go to Ankara to be with my mom who is diagnosed with anaplastic thyroid cancer and is in critical stage. Bailiff said to inquire tomorrow evening if they can lift the ban which they illegally imposed on me.

