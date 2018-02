გლოვის დღე რუსეთში – მსოფლიო ლიდერების გამოხმაურებები ავიაკატასტროფაზე

დღეს, 12 თებერვალს, რუსეთში გლოვის დღე გამოცხადდა. მოსკოვის მახლობლად სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნას 71 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ბორტზე არცერთი მგზავრი გადარჩენილა. დაღუპულთა ოჯახებს სამძიმარს უცხადებენ მსოფლიო პოლიტიკური ლიდერები. მწუხარება გამოთქვეს საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმაც.

Our thoughts are with the victims of today’s plane crash near #Moscow. We send our sincere condolences to their families and friends. https://t.co/wNgjryDISj

— Israel Foreign Min. (@IsraelMFA) February 11, 2018