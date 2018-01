სანდენსის კინოფესტივალზე ჟიურის რჩეულ 8 ფილმს შორის ერთი ქართველი რეჟისორისაა

თამთა გაბრიჩიძის “სოვდაგარი” იმ მოკლემეტრაჟიან ფილმებს შორის არის, რომლებმაც სანდენსის კინოფესტივალზე ჟიურის რჩეულები გახდნენ. ფილმმა ჟიურის პრიზი დოკუმენტური ფილმების ნომინაციაში მოიპოვა.

Winner of Short Film Jury Award – Non-Fiction: THE TRADER (SOVDAGARI), directed by Tamta Gabrichidze #sundance pic.twitter.com/ecbiAvUWJr

— SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 24, 2018