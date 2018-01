ვანო ჩხიკვაძე: არ გვაქვს საფუძველი ვიფიქროთ, რომ EU შეჩერების მექანიზმის გამოყენებას აპირებს

დღეს, 23 იანვარს, ევროპული საბჭო მინისტრების დონეზე ევროკომისიის მიერ მომზადებულ ანგარიშს განიხილავს, ევროკომისიის ანგარიში ვიზის შეჩერების მექანიზმის შესახებ 2017 წლის 12 დეკემბერს გამოქვეყნდა.

მოსალოდნელი განხილვის შესახებ ტვიტერის პირად გვერდზე დაწერა “რადიო თავისუფალი ევროპის/რადიო თავისუფლების” (RFE/RL) ჟურნალისტმა ბრიუსელიდან, რიკარდ იოზვიაკიმ. ჟურნალისტის ტვიტი საქართველოში შფოთვის მიზეზი გახდა, რომ შესაძლოა საქართველომ 2017 წლის თებერვალში მიღებული უვიზო მიმოსვლა დაკარგოს:

“ევროკავშირი კმაყოფილი არაა უკრაინის მიერ მომზადებულ კანონპროექტით, რომელიც ანტიკორუფციული სასამართლოს შექმნას უკავშირდება, მაგრამ ეს არ წარმოადგენს რეალურ საფრთხეს უვიზო რეჟიმის შეჩერებასთან დაკავშირებით. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები უფრო მეტად წუხან საქართველოდან თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობის ზრდაზე. შეჩერების მექანიზმს დიპლომატები სამშაბათს განიხილავენ”,- წერს ჟურნალისტი.

The EU aren’t happy with #Ukraine’s draft law on establishing an anti-corruption court but there is no real threat to suspend visa lib. Eu member states are actually more worried about asylum seekers from #Georgia. The suspension mechanism will be debated by diplomats on Tue.

