ტრამპის შესაძლო შეურაცხყოფა სახელმწიფოთა ნაწილის მიმართ და შეფასებები

“რატომ უნდა მივიღოთ ხალხი ამ ნაგავი ქვეყნებიდან?”, – ციტატა, რომელიც რიგი წყაროებისა და ამერიკული გამოცემების ნაწილის მტკიცებით, დონალდ ტრამპს ეკუთვნის, საერთაშორისო მედიაში ამ დრომდე განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემაა. ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ ტრამპის გამონათქვამების გარშემო აშშ-ში თუ მის გარეთ მწვავე კამათია, თუმცა თავად პრეზიდენტმა ბრალდებები კატეგორიულად უარყო.

ცნობა იმის შესახებ, რომ 11 იანვარს პრეზიდენტმა სახელმწიფოთა ნაწილი უცენზუროდ მოისხენია, თავდაპირველად “Washington Post”-მა გაავრცელა. გამოცემის ცნობით, ჰაიტიდან, ელ სალვადორიდან და აფრიკის ქვეყნებიდან მიგრაციის საკითხებთან დაკავშირებით კონგრესმენებთან შეხვედრაზე, ტრამპმა დასვა კითხვა, თუ რატომ უნდა მიიღოს აშშ-მ ადამიანები ამ “ნაგავი ქვეყნებიდან”; მან ასევე აღნიშნა, რომ უმჯობესია, ქვეყანამ ხალხი ისეთი სახელმწიფოდან მიიღოს, როგორიც, მაგალითად, ნორვეგიაა და დაამატა: “რაში გვჭირდება მეტი ჰაიტელი? გაუშვით ისინი”.

ცნობა, რომელიც “Washington Post”-მა მკითხველს შეხვედრაზე მყოფ კონგრესმენთა ნაწილზე დაყრდნობით აუწყა, ამერიკულ მედიაში სწრაფად გავრცელდა. პრეზიდენტმა უცენზურო ტერმინების გამოყენება “ტვიტერის” გვერდზე უარყო და თქვა, რომ ეს “დემოკრატების მოგონილია”.

“არაფერი მითქვამს ჰაიტელებზე უხეშად, გარდა იმისა, რომ ჰაიტი ძალიან ღარიბი და გასაჭირში მყოფი ქვეყანაა. არ მითქვამს, რომ ისინი უნდა წავიდნენ. ეს დემოკრატების მოგონილია. ჰაიტელებთან შესანიშნავი ურთიერთობა მაქვს. სავარაუდოდ, მომდევნო შეხვედრებს ჩავიწერ – სამწუხაროდ, უნდობლობის გამო”, – აღნიშნა ტრამპმა.

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings – unfortunately, no trust!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018