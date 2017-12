მსხვერპლი, შეტაკებები და დაბლოკილი სოც. მედია – ირანში საპროტესტო აქციები გრძელდება

ირანში საპროტესტო აქციები გრძელდება. 2009 წლის შემდეგ ყველაზე მასშტაბურმა საპროტესტო კამპანიამ ქვეყნის როგორც მსხვილი, ისე პატარა ქალაქები მოიცვა და არაერთ შემთხვევაში პოლიციასთან შეტაკებებში გადაიზარდა. ადგილობრივი საინფორმაციო სააგენტო “Mehr”-ის ინფორმაციით, ბოლო მონაცემებით, ლორესტანის პროვინციის ქალაქ დორუდში 2 დემონსტრანტია დაღუპული. პროვინციის გუბერნატორმა მსხვერპლსა და არეულობაში “უცხოელი აგენტები” დაადანაშაულა და პოლიციის ბრალეულობა გამორიცხა.

ირანში საპროტესტო აქციები ხუთშაბათს, სიდიდით მეორე ქალაქ მაშჰადში დაიწყო. ადგილობრივი და საერთაშორისო მედიის ცნობით, ათასობით ადამიანი მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკისა და პროდუქტის მზარდი ფასების წინააღმდეგ შეიკრიბა, თუმცა მოგვიანებით გამოსვლებმა ანტისამთავრობო მოძრაობის სახე მიიღო. BBC-ის ცნობით, აქციებზე უარყოფითი სლოგანები ირანის სულიერი ლიდერის ალი ხამენეის, პრეზიდენტ ჰასან რუჰანისა და ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის მიმართაც ისმის.

ირანში არსებული შეზღუდული მედიაგარემოს ფონზე, აქციების ამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალა, ძირითადად, სოციალური ქსელების მეშვეობით ვრცელდება. BBC-ის ირანის ბიუროს მიერ გავრცელებულ ვიდეოში ქვეყნის ერთ-ერთ ქალაქში აქტივისტებსა და პოლიციას შორის შაბათს მომხდარი შეტაკებაა ასახული, რომელშიც ჩანს, თუ როგორ იყენებს პოლიცია დემონსტრანტების წინააღმდეგ წყლის ჭავლს.

კიდევ ერთ ვიდეოში, რომელიც ადგილობრივმა უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ გაავრცელა, პოლიციასა და თეირანის უნივერსიტეტის სტუდენტებს შორის მომხდარი დაპირისპირება ჩანს. ორგანიზაციის ცნობით, სტუდენტები სპეც. დანიშნულების რაზმის მისამართით სკანდირებდნენ: “სირცხვილი!”

#IranianProtests: The crowd shouts “Shame on you!” as security forces beat protestors at Tehran University earlier today in #Iran. pic.twitter.com/UucJEFi8qG

— IranHumanRights.org (@ICHRI) December 30, 2017