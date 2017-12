მოსკოვში ავტობუსი მეტროსადგურის შესასვლელში შევარდა – არის მსხვერპლი

⚠️ За рулём находился 58-летний Виктор Тихонов, он получил серьёзные травмы, сейчас следователи проводят его допрос, из показаний: «Я подъехал на остановку "Славянский бульвар" , это конечная остановка. У меня в салоне было 3 человека, и я на посадку должен был ждать еще 15 минут. Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автогбус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше.» #москва #славянскийбульвар #автобус #дтп #авария

