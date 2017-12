გაეროს წევრებს აშშ-ის ელჩი აფრთხილებს, რომ იერუსალიმზე კენჭისყრას ტრამპი დააკვირდება

აშშ გაეროს წევრი იმ ქვეყნების შესახებ ინფორმაციას ჩაინიშნავს, რომლებიც ხუთშაბათის სხდომაზე, კენჭს უყრიან იურუსალიმის საკითხს. კერძოდ, საუბარია, აშშ-ის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებაზე, იერუსალიმი ისრაელის დედაქალაქად აღიაროს და იქ გადაიტანოს აშშ-ს საელჩო თელავივიდან. გაერო ამის საწინააღმდეგო რეზოლუციის მიღებას აპირებს ხუთშაბათს, თუმცა ამ საკითხზე ორშაბათს აშშ-მ უკვე გამოიყენა ვეტოს უფლება.

აშშ-ს ელჩმა ნიკი ჰეილიმ ტვიტერში დაწერა:



“გაეროში ჩვენგან ყოველთვის ითხოვენ, რომ გავაკეთოთ და გავცეთ უფრო მეტი. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას, ამერიკელი ხალხის ნებაზე დაყრდნობით, თუ სად განვათავსებთ ჩვენს საელჩოს, ჩვენ არ ველოდებით, რომ ისინი, ვისაც დახმარება გავუწიეთ, მიზანში ამოგვიღებენ. ხუთშაბათს გაიმართება კენჭისყრა ჩვენი გადაწყვეტილების გასაკრიტიკებლად. აშშ ყველას სახელს ჩაინიშნავს”.

At the UN we're always asked to do more & give more. So, when we make a decision, at the will of the American ppl, abt where to locate OUR embassy, we don't expect those we've helped to target us. On Thurs there'll be a vote criticizing our choice. The US will be taking names. pic.twitter.com/ZsusB8Hqt4

— Nikki Haley (@nikkihaley) December 19, 2017