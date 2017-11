თბილისის მე-18 საერთაშორისო კინოფესტივალის პროგრამა

გთავაზობთ, თბილისის მე–18 საერთაშორისო კინოფესტივალის პროგრამას, რომელიც 4 დეკემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით გაიმართება.

თბილისის მე-18 საერთაშორისო კინოფესტივალის ფოკუს ქვეყანა უნგრეთია. მაყურებელს ბოლო წლებში გადადღებული 14 სრულმეტრაჟიანი და მოკლემეტრაჟიანი უნგრული ფილმის ნახვა შეეძლება.

საერთაშორისო კონკურსი:

1. Brazilians ბრაზილიელები – Csaba M. Kiss, Gábor Rohonyi, Hungary 2017, 95′

2. Damned Summer წყეული ზაფხული – Pedro Cabeleira, Portugal 2017, 127′

3. Falling ვარდნა – Marina Stepanska, Ukraine 2017, 105′

4. Ravens ყორნები – Jens Assur, Sweden 2017, 107′

5. Scaffolding ხარაჩოები – Matan Yair, Israel 2017, 94′

6. Star Boys ვარსკვლავბიჭუნები – Visa Koiso-Kanttila, Finland 2017, 82′

7. Summer 1993 ზაფხული. 1993 – Carla Simon Pipó, Spain 2017, 96′

8. The Charmer არშიყი – Milad Alami, Denmark/Sweden/France 2017, 100′

9. The Gulf ყურე – Emre Yeksan, Turkey 2017, 110′

10. Scary Mother საშიში დედა – Ana Urushadze, Georgia/Estonia 2017, 107′

ევროპული ფორუმი European Forum:

12. A Ciambra ჩამბრა – Jonas Carpignano, I/D/F/SE 2017, 120′

13. A Gentle Creature თვინიერი – Sergei Loznitsa, F/RU/D/LT/NL/UA 2017, 143′

14. Arrhythmia არითმია – Boris Khlebnikov, Russia/Finland/Germany 2017, 116′

15. Call Me By Your Name შენი სახელი დამიძახე – Luca Guadagnino, Italy/France 2017, 130′

16. Exiled განდევნილები – Davis Simanis, Latvia 2016, 100′

17. Frost ყინვა – Sharunas Bartas, Lithuania/France 2017, 132′

18. Glory დიდება – Kristina Grozeva, Petar Valchanov, Bulgaria 2016, 101′

19. Hannah ჰანა – Andrea Pallaoro, Italy/France/Belgium/USA 2017, 95′

20. Happy End ჰეფი ენდი – Michael Haneke, France/Germany/Austria, 2017, 107′

21. Inflame ცეცხლის ალში – Ceylan Özgün Özçelik, Turkey 2017, 94′

22. Let the Summer Never Come Again ნეტავ აღარასდროს მოვიდეს ზაფხული – Alexandre Koberidze, Germany 2017, 202′

23. Pomegranate Orchard ბროწეულის ბაღი – Ilgar Najaf, Azerbaijan 2017, 89′

24. Requiem For Mrs. J. რექვიემი მისის ჯეისთვის – Bojan Vuletić, Serbia/Bulgaria/Macedonia/Russia/France 2017, 94′

25. Sarajevo Songs of Woe სარაევოს სევდიანი სიმღერები – Fred Kelemen, Bosnia & Herzegovina/Germany 2016, 140′

26. Spoor ნაკვალევი – Agnieszka Holland, Kasia Adamik, Poland 2017, 127′

27. The First, The Last პირველი, უკანასკნელი – Bouli Lanners, Belgium/France 2016, 98′

28. The Other Side of Hope იმედის მეორე მხარე – Aki Kaurismäki, Finland/Germany 2017, 100′

29. Winter Brothers ზამთრის ძმები – Hlynur Pálmason, Denmark/Iceland 2017, 94′

30. Yeva ევა – Anahid Abad, Armenia/Iran 2017, 95′

ფრანგული კოლექცია French Collection:

31. 120 BPM 120 დარტყმა წუთში – Robin Campillo, France 2017, 140′

32. Ismael’s Ghosts ისმაელის მოჩვენებები – Arnaud Desplechin, France 2017, 114′

33. Let the Sunshine In შინაგანი მზე – Claire Denis, France 2017, 94′

34. Redoubtable ახალგაზრდა გოდარი – Michel Hazanavicius, France 2017, 107′

35. The Double Lover ორმაგი საყვარელი – François Ozon, France/Belgium 2017, 107′

36. The Midwife მეანი ქალი – Martin Provost, France/Belgium 2017, 117′

ჰორიზონტები Horizons:

37. Blade Of The Immortal უკვდავი სამურაის ხმალი – Takeshi Miike 2017, 140′

38. Guilty Men დამნაშავეები – Ivan D. Ganoa, Colombia 2016, 115′

39. Joaquim ჟოაკიმი – Marcelo Gomes, Brazil/Portugal 2017, 94′

40. Los perros ძაღლები – Marcela Said, Chile/France 2017, 94′

41. Malaria მალარია – Parviz Shahbazi, Iran 2016, 90′

42. Mr. Long მისტერ ლონგი – Sabu, Japan/Hong Kong,China/Taiwan/Germany 2017, 129′

43. Radiance ნათება – Naomi Kawase, Japan/France 2017, 101′

44. Sexy Durga სექსი დურგა – Sanal Kumar Sasidharan, India 2017, 85′

45. Simulation სიმულაცია – Abed Abest, Iran 2017, 84′

46. The Day After შემდეგი დღე – Hong Sang-soo, South Korea 2017, 92′

47. The Shape of Water წყლის ფორმა – Guillermo Del Toro, USA 2017, 123′

ქვეყანა ფოკუსში: უნგრეთი Country in Focus: Hungary

48. 1945 – Ferenc Török, Hungary 2017, 91′

49. Afterlife საიქიო – Virág Zomborácz, Hungary 2014, 95′

50. Jupiter’s Moon იუპიტერის მთვარე – Kornél Mundruczó, Hungary 2017, 100′

51. Kills On Wheels სუფთა გულით – Attila Till, Hungary 2016, 105′

52. Land of Storms ქარიშხლების მხარეში – Ádám Császi, Hungary 2014, 107′

53. Lily Lane შროშანების ბილიკი – Benedek Fliegauf, Hungary 2016, 91′

54. Liza The Fox Fairy ლიზა–მელაკუდა – Károly Ujj Mészáros, Hungary 2015, 98′

55. My Guide ჩემი მეგზური – Barnabás Tóth, Hungary 2016, 13′

56. On Body and Soul სულისა და სხეულის შესახებ – Ildikó Enyedi, Hungary 2017, 116′

57. Sing იმღერე! – Kristóf Deák, Hungary 2016, 25′

58. Son of Saul სავლეს ვაჟი – László Nemes, Hungary 2015, 107′

59. Symphony no.42 სიმფონია n.42 – Réka Bucsi, Hungary 2014, 10′

60. The Citizen მოქალაქე – Roland Vranik, Hungary 2017, 109′

61. The Execution აღსრულება – Petra Szöcs, Hungary 2014, 14′

კანადა 150 Canada 150

61. A Moon of Nickel and Ice ნიკელისა და ყინულის მთვარე – François Jacob, 2017, 110′ Canada | Russia

62. Hi, It’s Your Mother! მიპასუხე, დედა გირეკავს! – Daniel Sterling Altman, Canada 2017, 5′

63. Lira’s Forest ლირას ტყე – Connor Jessup, Canada 2017, 9′

64. Mutants მუტანტები – Alexandre Dostie, Canada 2016, 17′

65. Scaffold ხარაჩო – Kazik Radwanski, Canada 2017, 15′

66. Sleeping Giant მძინარე გოლიათი – Andrew Cividino, Canada 2015, 91′

67. The Forbidden Room აკრძალული ოთახი – Guy Maddin, Evan Johnson, Canada 2015, 130′

68. The Demons დემონები – Philippe Lesage, Canada 2015, 119′

69. Voiceless ხმადაკარგული – David Uloth, Canada 2015, 23′

რეჟისორი ფოკუსში Director in Focus:

70. A Skin So Soft სათუთი კანი – Denis Cote, Canada 2017, 94′

71. Curling კერლინგი – Denis Cote, Canada 2010, 96′

72. Vic + Flo Saw a Bear ვიკი + ფლო დათვის წინააღმდეგ – Denis Cote, Canada 2013, 95′

ხელოვნება ART

73. Afterimage გამქრალი იმიჯი – Andrzej Wajda, Poland 2016, 98′

74. Beuys ბოისი – Andres Veiel, Germany 2017, 107′

75. Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat ნამდვილი სენსაცია: ჟან–მიშელ ბასკიას თინეიჯერობის ბოლო წლები – Sara Driver, USA 2017, 78′

76. Casting კასტინგი – Nicolas Wackerbarth, Germany 2017, 91‘

77. If I Think of Germany at Night როცა ღამით გერმანია მაგონდება – Romuald Karmakar, Germany 2017, 105′

78. Mr. Gaga მისტერ გაგა – Tomer Heymann, Israel 2015, 100′

79. The Graduation კონკურსი – Claire Simon, France 2016, 115′

80. The Square კვადრატი – Ruben Östlund, Sweden/Germany/France/Denmark 2017, 142′

ქართული პანორამა Georgian Panorama:

სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმები Full-length Fictions

81. I Am Truly a Drop of Sun on Earth მე მზის წვეთი ვარ დედამიწაზე – Elene Naveriani, Switzerland/Georgia 2017, 61′

82. Khibula ხიბულა – Giorgi Ovashvili, Georgia/Germany/ France, 2017, 99′

83. Luka ლუკა – George Barabadze, Georgia, 2016, 82′

84. My Happy Family ჩემი ბედნიერი ოჯახი – Nana & Simon, Georgia/Germany/France, 2017, 120′

85. Namme ნამე – Zaza Khalvashi, Georgia/Lithuania, 2017, 91

86. Scary Mother საშიში დედა – Ana Urushadze, Georgia/Estonia, 2017, 107′

87. The Chair სავარძელი – Eldar Shengelaia, Georgia, 2017, 99′

მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმები Shorts

88. 8 Minutes რვა წუთი – Giorgi Abramishvili, Dato Gogichaishvili,Georgia, 2017, 13′

89. Ana ანა – Margo Zubashvili, Georgia, 2017, 30′

90. Andro ანდრო – Tornike Gogrichiani, Georgia, 2017, 25′

91. Fishing თევზაობა – Tornike Bziava, Georgia/France, 2017, 18′

92. Halk ჰალკი – Giga Baindurashvili, Sandro Naveriani, Georgia, 2017, 15

93. Meeting at the Refrigerator შეხვედრა მაცივართან – Khatuna Khundadze, Georgia, 4′

94. Stairs კიბე – George Varsimashvili, Poland/Georgia, 2017, 4′

95. The End დასასრული – Nino sardlishvili, Georgia 2016, 8′

96. The Perfect Order სრულყოფილი შეკვეთა – Anna Sarukhanova, Katalina Bakradze, Georgia 2017, 14′

97. Three Steps სამი საფეხური – Ioseb “Soso” Bliadze, Georgia 2017, 20′

ანიმაცია Animation

98. Fourteen Crystals Theory თოთხმეტი კრისტალის თეორია – Giorgi Maskharashvili, Georgia 2017, 2′

99. Geno ჯინო – Davit Kiknavelidze, Georgia, 2017, 13′

100. Horizon ჰორიზონტი – Davit Kiknavelidze, Georgia, 2017, 5′

101. Pocket Man ჯიბის კაცი – Ana Chubinidze , France/Swiss/Georgia, 2016, 7′

102. The Kite ფრანი – Vladimer Sulakvelidze, Georgia, 2016, 15′

დოკუმენტური ფილმები Documentaries

103. City of the Sun მზის ქალაქი – Rati Oneli, Georgia/Netherlands/Qatar/United States of America, 2017, 104′

104. Didube, the Last Stop დიდუბე, ბოლო გაჩერება – Shorena Tevzadze, Georgia/ Switzerland, 2017, 65

105. Gogita’s New Life გოგიტას ახალი ცხოვრება – Levan Koghuashvili, Georgia/Kroatia/ Ukraine/Russia, 2016, 72′

106. Institution N16 დაწესებულება N 16 – Alexander Koridze, 2017, Georgia, 64′

107. Refugee Boat Enguri დევნილი გემი “ენგური” – Vakhtang Varazi , Georgia, 2016, 70′

108. The Trader სოვდაგარი – Tamta Gabrichidze, Georgia, 2016, 23′

აპოლო: გერმანული კინოს მეხსიერება Apollo: Memories of German Cinema

109. Coming Out ქამინგ აუთი – Heiner Carow, DDR 1989, 112′

110. Germany, Pale Mother გერმანია, ფერმკრთალი დედა – Helma Sanders-Brahms, 1979, 123′

111. In a Year with Thirteen Moons წელიწადი ცამეტი თვით – Rainer Werner Fassbinder, 1978, 119′

112. Nosferatu ნოსფერატუ – F.W. Murnau, 1921, 95′

113. Paris, Texas პარიზი, ტეხასი – Wim Wenders, 1983/1984, 144′

114. Seven Journeys შვიდი მოგზაურობა – Helmut Käutner, 1948, 111′

115. The Blue Angel ცისფერი ანგელოზი – Josef von Sternberg 1929/30, 103′

116. The Cabinet of Dr. Caligari ექიმი კალიგარის კაბინეტი – Robert Wiene, 1919/1920, 77′

სტუდენტური ფილმები Student Films:

117. Chapter One თავი პირველი – Lasha Labadze, Georgia, 2017, 2′

118. Chasing after Reflection ანარეკლს ადევნებული – Georgia, Rusudan Sukhitashvili, 2017, 24′

119. Donor დონორი – Tedo Dolidze, Georgia, 2017, 35′

120. The Fight ჭიდილი – Natia Kvirchiladze, Georgia, 2017, 29′

121. Happy Death ბედნიერი სიკვდილი – Samir Huseynov, Azerbaijan, 2017, 8′

122. The Lonely Shepherd მარტოხელა მწყემსი – Orxan Adigözəlov, Azerbaijan, 2017, 7′

ფესტივალი თოფუზი წარმოგიდგენთ Festival TOFUZI presents:

123. The Loss დანაკარგი – Yevgenija Khazikhanova, Russia 2017, 5′

124. Penelope პენელოპე – Heta Jäälinoja, Finland/Estonia 2016, 4′

125. No Offence ნუ გეწყინებათ – Kris Borghs, Belgium 2016, 7′

126. Manivald მანივალდი – Chintis Lundgren, Estonia/Croatia/Canada 2017, 13′

127. Button ღილი – Maxim Kulikov, Russia 2016, 8′

128. 9 Ways to Draw a Person ადამიანის დახატვის 9 ხერხი – Sasha Svirsky, Russia 2016, 7′

სპეციალური სეანსები Special Screenings:

129. The Big Green Valley დიდი მწვანე ველი – Merab Kokochashvili, USSR 1967, 90′

130. Far Away შორს – André Téchiné, France/Spain 2001, 120′

131. Angels of Sorrow სევდის ანგელოზები – Teona Jorbenadze, Georgia 2017, 48′