საქართველოს რაგბის ნაკრები უელსთან 13:6 დამარცხდა

მატჩი უელსისა და საქართველოს რაგბის ნაკრებებს შორის შედეგით 13:6 დასრულდა. კარდიფში, 75 000-იან “Principality Stadium”-ზე ქართველი ბორჯღალოსნები მასპინძლებთან პირველ ტაიმში 10:3 დამარცხდნენ, მეორე ტაიმი კი ფრედ, 3:3 დასრულდა. საქართველოს ნაკრები უელსს არსებობის ისტორიაში პირველად ხვდებოდა.

მატჩის განმავლობაში, უელსის მორაგბეებმა ერთი ლელო და ლელოს გარდასახვა მიიწერეს, რამაც, შეიძება ითქვას, თამაშის ბედზე უმთავრესი გავლენა იქონია. რაც შეეხება საქართველოს ნაკრებს: ბორჯღალოსნებმა 3-3 ქულის მოპოვება პირველ და მეორე ტაიმში, სოსო მათიაშვილის მიერ გატანილი ჯარიმების მეშვეობით მიიღეს.

მიუხედავად მარცხისა, საქართველოს ნაკრების მაღალპროფესიონალურ თამაშზე არაერთმა გავლენიანმა მედიასაშუალებამ, მათ შორის BBC-მ გაამახვილა ყურადღება და ბორჯღალოსნების ძლიერ თავდაცვას გაუსვა ხაზი. თავად უელსის რაგბის კავშირმა კი მოწინააღმდეგეს “შეუპოვარი გამოსვლა” ტვიტერის მიკრობლოგზე მიულოცა.

Wales congratulate @GeorgianRugby after their tenacious performance this afternoon in Cardiff. pic.twitter.com/RBJbx5BH6G

— Welsh Rugby Union 🏉 (@WelshRugbyUnion) November 18, 2017