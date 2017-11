ულტრანაციონალისტური მესიჯები მთავრობისგან მხარდაჭერილ თავისუფლების მარშზე პოლონეთში

პოლონეთის დედაქალაქ ვარშავაში გამართულ ნაციონალისტურ მარშს, რომელიც ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად გაიმართა, 60 000-მდე ადამიანი დაესწრო. ქალაქის მთავარ მოედანზე მარშის ათობით ათასი მონაწილე წითელი მანათობლებითა და სხვადასხვა ლოზუნგებით გამოვიდა.

BBC-ის ცნობით, ეროვნულ-რელიგიურ სლოგანებთან ერთად (“ღმერთი, დიდება, ქვეყანა”!), მარშზე ულტრანაციონალისტური შეძახილებიც ისმოდა, როგორიც იყო “სუფთა პოლონეთი, თეთრი პოლონეთი!”

აქციის მონაწილეთა ნაწილს კი ხელში ულტრამემარჯვენე ორგანიზაციების, მათ შორის პოლონეთის “ნაციონალ-რადიკალური ბანაკის” დროშები ეჭირა. თუმცა, ტელეკომპანიის ინფორმაციით, ღონისძიებაზე მისულთა განწყობა ერთგვაროვანი არ იყო და ნაწილი აცხადებდა, რომ ქალაქის მთავარ მოედანზე მხოლოდ ქვეყნის დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად გამოვიდა.

Independence March in #Warsaw organised by far-right nationalist group. Will never understand how burning flares is supposed to honour the memory of regainig independence. #11listopad pic.twitter.com/dbVgXmBsaM

— Natalia Ojewska (@Natalia_Ojewska) November 11, 2017