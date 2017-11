დონალდ ტრამპი: პუტინთან კარგი დისკუსია მქონდა

აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან “კარგი დისკუსია” ჰქონდა, როდესაც ისინი ერთმანეთს შეხვდნენ ვიეტნამში, აზიისა და წყნარი ოკეანის ქვეყნების (APEC) სამიტზე. ინფორმაციას ამის თაობაზე BBC ავრცელებს.



ორ პრეზიდენტს სამიტის ფარგლებში რამდენიმე არაფორმალური შეხვედრა ჰქონდათ, რა დროსაც, ტრამპის თქმით, მათ ისეთი საკითხები განიხილეს, როგორიცაა სირიის კრიზისი და ამერიკის სადაზვერვო სამსახურის მიერ წაყენებული ბრალდებები, აშშ-ს საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის მხარის ჩარევის შესახებ.



სამიტის შემდეგ, დონალდ ტრამპმა ტვიტერში დაწერა:



“როდის გაანალიზებს ყველა მოძულე და სულელი, რომ რუსეთთან კარგი ურთიერთობა კარგი რამაა და არა ცუდი. ისინი ყოველთვის იმ პოლიტიკას აწარმოებენ, რომლებიც ცუდია ჩვენი ქვეყნისთვის. მე მინდა, რომ გადავჭრა ჩრდილოეთ კორეის, სირიის, უკრაინისა და ტერორიზმის პრობლემები, რაშიც რუსეთს დიდი დახმარების გაწევა შეუძლია,” – ნათქვამია ტრამპის განცხადებაში.



When will all the haters and fools out there realize that having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. There always playing politics – bad for our country. I want to solve North Korea, Syria, Ukraine, terrorism, and Russia can greatly help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2017