როცა ქალები მარტო რჩებიან [ფოტო]

საერთაშორისო შეხვედრებზე, იქნება ეს კონფერენცია თუ უბრალოდ მეგობრული საუბრები ლუდის კათხასთან, ადამიანები სხვადასხვა ქვეყნიდან, სხვა საკითხებთან ერთად, საკუთარი ქვეყნების შიდა პოლიტიკაზე საუბრობენ. თუ თქვენ სომხეთიდან ხართ და სომხეთზე საუბრობთ, შეუძლებელია სეზონური შრომითი მიგრაცია არ ახსენოთ. მოქალაქეთა გადინების საგანგაშო ზღვარს სომხეთში ხშირად “თეთრ გენოციდადაც” მოიხსენიებენ.

სომხეთის სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბოლო მონაცემებით, 2016 წელს ქვეყნიდან გასული 49 ათასი მოქალაქე უკან აღარ დაბრუნებულა. მხოლოდ 2017 წლის პირველ სამ თვეში კი, ქვეყანა 16 ათასმა მოქალაქემ დატოვა.

გასაკვირი არ არის, რომ მიგრაციის პროცესის შეჩერების ვალდებულების აღება სომხეთის ყველა პოლიტიკური – ოპოზიციური თუ მმართველი პარტიის, ერთ-ერთი მთავარი დაპირებაა.

მნიშვნელოვანი ნაწილი სომხეთიდან წასული მოქალაქეებისა, შრომითი მიგრანტია. უმრავლეს შემთხვევაში ქვეყანას, სეზონური სამუშაოების მიზნით, კაცები ტოვებენ, რომლებიც, ძირითადად, რუსეთში მიდიან. როდესაც ფინანსურად ძლიერდებიან, ოჯახებიც გადაჰყავთ.

მსოფლიო ბანკის უკანანსკნელი მონაცემებით, სომხეთის სახელმწიფო ბიუჯეტი მეტწილად, ფულად გზავნილებზეა დამოკიდებული. შესაბამისად, შრომით მიგრაციას სომხეთის რესპუბლიკისთვის ძალიან დიდი ეკონომიკური მნიშვნელობა აქვს. 2014 წელს, პირადმა ფულადმა გზავნილებმა სომხეთში, ქვეყნის GDP-ს დაახლოებით, 20% შეადგინა. ფულადი გზავნილების მნიშვნელოვანი წილი რუსეთიდანაა.

შეიძლება ითქვას, რომ სეზონურ მიგრაციას, რომელიც სომხეთის საზოგადოებისთვის მტკივნეული საკითხია, სომხური ოჯახებისთვის კეთილდღეობა მოაქვს.

სხვა პოზიტიურ გავლენებზე კი საუბარი ნაკლებად გვიწევს.

სეზონური მატრიარქატი?

თუკი სეზონური მიგრაციის საკითხზე გამართულ მრგვალ მაგიდასთან ფემინისტი იჯდება, მან შეიძლება ლოგიკურად დაასკვნას, რომ კაცების არ ყოფნა ქვეყანაში პატრიარქალური საზოგადოების სისტემას ამსხვრევს და ქალებს აძლიერებს.

ერთი შეხედვით, ჰიპოტეზა ლოგიკურია, თუმცა, ასე არ ხდება იმ სომხურ ოჯახებში, საიდანაც კაცები საზღვარგარეთ სამუშაოდ მიდიან და ოჯახებში მხოლოდ წელიწადში ორჯერ ჩამოდიან. სინამდვილეში, სომხეთის საზოგადოება ძალიან პატრიაქალურია. The Global Gender Gap 2016-ის ინდექსით, სომხეთი 102-ე ადგილზეა. ეს შემაშფოთებელი ადგილი პატრიარქალური ნორმის ინდიკატორია. სომხეთი მესამე ქვეყანაა მსოფლიოში სელექციური აბრორტებით, სადაც გოგო შვილს, ბიჭი შვილი ურჩევნიათ.

კითხვა კი იმაში მდგომარეობს, რამდენად დიდი გავლენა აქვს სეზონურ მიგრაციას სომხურ ოჯახებზე და გენდერულ თანასწორობაზე. ეს საკითხი ათ წელზე მეტია ბევრი სამეცნიერო კვლევის თემაა სომხეთში.

მსგავსი ყოვლისმომცველი კვლევა სომხეთში 2016 წელს Women’s Resource Center of Armenia-მ ჩაატარა. კვლვა 5000 ზე მეტი ქალის ინტერვიუს მოიცავდა. გამოკითხულთა 80-90% რეგიონებში, აცხადებდა, რომ მათ ოჯახებში მცხოვრები კაცები სეზონურ შრომით მიგრაციაში რუსეთში მიდიან. კვლევამ ასევე იმის სურათი შექმნა, როგორ ცხოვრობენ ქალები, როდესაც კაცები მიდიან – ისინი უფრო მეტს მუშაობენ სახლში, ვინაიდან მათი შვილებისთვის ერთადერთ მშობლებად რჩებიან. გარდა ამისა, მათი პერსონალური თავისუფლება უფრო მეტად არის შეზღუდული და კიდევ უფრო მეტად ექვემდებარებიან კონტროლსა და თვალთვალს.

კვლევა აჩვენებს, რომ “როდესაც ქმარი წასულია, კონტროლის ბერკეტები დედამთილ- მამამთლზე ან ქმრის ნათესავებზე გადადის. სოფლად, ერთ სახლში სამი თაობა მაინც ცხოვრობს. ქმართან კომუნიკაცია ძირითადად სკაიპით ხდება. ქმარი ხშირად ბრძანებლობს ეკრანს მიღმა და მოითხოვს ცოლისგან, ადგეს კომპიუტერის წინ, რათა შეხედოს, რამდენად შესაბამისად აცვია მას. ქმარი ცოლის კონტროლს ყველაზე ხშირად უფროს შვილს, მშობლებს ან ნათესავებს ავალებს”.

მიგრაციის მკვლევარი სომხეთში ალინა პოგოსიანი ეთანხმება მოსაზრებას, რომ სეზონურ მიგრაციას სომხეთში უარყოფითი გავლენა აქვს ქალთა უფლებებზე. შემთხვევითი არ არის ისიც, რომ სომხეთის შირაქისა და გეარგუიკის რეგიონები, სადაც სეზონური მიგრაცია, ლამის კულტურის დონეზეა აყვანილი, ყველაზე პატრიარალური რეგიონებია სომხეთში.

“სოფლებსა და რეგიონებში მაღალი სეზონური მიგრაციით, ქალები სასოფლო სამეურნეო საქმიანობით არ არიან დაკავებული. კაცების არყოფნაში აგრო კულტურა არსებობას საერთოდ წყვეტს. ქალებს მხოლოდ ბოსტნეული, ისიც სახლის მიმდებარე ბოსტნებში მოჰყავთ. ეს მათი ყოველდღიური საქმიანობაა.

ქალები არ არიან სოციალურად აქტიურები, როდესაც მათი ოჯახის წევრი კაცები სხვა ქვეყნებში მიდიან. საჭიროების შემთხვევაშიც კი არ დადიან გამგეობაში ან მერიაში. ყველაფერს აკეთებენ რათა მსგავსი საქმიანობა თავიდან აირიდონ. სოციალური როლები კიდევ უფრო მკვეთრდება”, – ამბობს ალინა.

ქალების ემანსიპაციას მიგრაციის სხვა ფორმები უწყობს ხელს. მაგალითად, თუ ქალი მარტო მიდის ემიგრაციაში, ის უფრო დამოუკიდებელი ხდება. ზვეზდა დერმენჯიევას სოციალური კვლევის “Emigration from the South Caucasus: who goes abroad and what are the economic implications? [“ემიგრაცია სამხრეთ კავკასიიდან: ვინ მიდის საზღვარგარეთ და რა არის ეკონომიკური ასპექტები”] შესაბამისად, ქალები, რომლებიც სომხეთს მარტო ტოვებენ, განათლება აქვთ მიღებული, უცხო ენები იციან და შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი არიან.

სოციალური კონსტრუქციების დასაძლევად მხოლოდ ქალთა განათლება, ცნობიერების ამაღლება და ფინანსური დამოუკიდებლობაა გამოსავალი.

2017 წლის პირველი აპრილის მონაცემებით, სარნაგბიურის თემი სომხეთში ლიდერია საზღვარგარეთ, კონკრეტულად კი რუსეთში სამუშაოდ წასული კაცების რიცხვით. 3455 მოსახლეობის მქონე სოფლიდან 900-ზე მეტი ადამიანია სამუშაოდ წასული მოსკოვში და სანკტ პეტერბურგში. კაცები, ძირითადად, მშენებლობაზე მუშაობენ. სოფელში კი, წელიწადში ერთხელ, ახალ წელს ჩამოდიან. სასოფლო სამეურნეო საქმიანობით ქალები არიან დაკავებული.